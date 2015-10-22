美股业绩：Nasdaq第三季获利跳增，因交易量增加及收购Dorsey Wright

路透10月22日 - 跨大西洋交易所运营商--Nasdaq Inc 公布，第三季获利跳增12%，归功于对数据分析公司Dorsey Wright的收购及股票交易量增加。

截至9月30日的第三季归属于Nasdaq的净利润为1.38亿美元或每股摊薄收益0.80美元，上年同期分别为1.23亿美元或0.71美元。

该公司周四称，若扣除重组费用及外汇不利因素等一次性项目，当季每股摊薄收益为0.88美元。

接受汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预期，当季每股收益0.86美元。

扣除交易相关费用的营收增长6.4%至5.29亿美元，因围绕中国经济放缓的担忧导致市场波动性加剧，从而推动股市交易量增加。

当季来自市场服务的净收入增长5.8%至2亿美元，受强劲的股票交易提振。

包括市场数据和指数许可及服务在内的信息服务收入增长15.8%至1.32亿美元，归功于2015年1月对数据分析公司Dorsey Wright的收购。

Nasdaq还在周四称，旗下子公司Nasdaq Private Market LLC已收购股票管理公司SecondMarket Solutions Inc，但未披露交易金额。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)