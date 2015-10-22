版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 21:23 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差触及一个月最高，嘉能可继续大量卖出

路透新加坡10月22日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周四连续第四个交易日上升，至每桶贴水8.17美元，触及一个月最高，因新加坡现货市场买兴升温而原油价格处于低位。

尽管需求旺盛，但供应过剩局面犹存。

官方数据显示，截至10月21日当周，新加坡境内燃料油库存增长2%或53.7万桶至两周最高2,851.6万桶。较上年同期高出近40%。

另外还有较大规模的燃料油从印尼、俄罗斯、美国和阿联酋涌向新加坡。

数据显示，10月15-21日，这四家国家向新加坡的发货量共计79.2万吨。

10月至今新加坡现货市场的燃料油实货交易量约为91万吨，是9月整月的三倍还多。

本月以来中石油为最大买家，在总交易量中占到近30%或27万吨。

但这一购买规模要远低于6月的水平，当月中石油的买入规模超过80万吨。

嘉能可本月至今售出约30万吨燃料油，在91万吨交易总额中约占三分之一。

新加坡现货市场上，嘉能可向兴隆售出2万吨380-cst燃料油，11月17-21日装船，每吨贴水5.00美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐