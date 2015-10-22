国际油市：亚洲燃料油裂解价差触及一个月最高，嘉能可继续大量卖出

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透新加坡10月22日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周四连续第四个交易日上升，至每桶贴水8.17美元，触及一个月最高，因新加坡现货市场买兴升温而原油价格处于低位。
尽管需求旺盛，但供应过剩局面犹存。
官方数据显示，截至10月21日当周，新加坡境内燃料油库存增长2%或53.7万桶至两周最高2,851.6万桶。较上年同期高出近40%。
另外还有较大规模的燃料油从印尼、俄罗斯、美国和阿联酋涌向新加坡。
数据显示，10月15-21日，这四家国家向新加坡的发货量共计79.2万吨。
10月至今新加坡现货市场的燃料油实货交易量约为91万吨，是9月整月的三倍还多。
本月以来中石油为最大买家，在总交易量中占到近30%或27万吨。
但这一购买规模要远低于6月的水平，当月中石油的买入规模超过80万吨。
嘉能可本月至今售出约30万吨燃料油，在91万吨交易总额中约占三分之一。
新加坡现货市场上，嘉能可向兴隆售出2万吨380-cst燃料油，11月17-21日装船，每吨贴水5.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
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