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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 22:21 BJT

标题新闻：惠誉称新兴市场给全球成长构成的风险日益加大，联储升息将加重其宏观经济和外部融资压力

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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