欧洲汇市：英镑兑欧元急升，因欧洲央行暗示将进一步放宽政策令欧元走弱

路透伦敦10月22日 - 英镑兑欧元周四跳涨1.5%，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示会进一步放宽政策，包括降低存款利率，与之形成鲜明对照，英国零售销售数据强劲提振该国升息前景。

英国零售销售数据提振对英国央行可能在明年第四季升息的预期，而欧洲央行似乎仍在纠结是否扩大其量化宽松政策。

欧洲兑英镑 跌至0.7248英镑的一个月最低，势将录得今年5月初以来最大单日百分比跌幅。

欧洲央行总裁德拉吉在记者会上称，央行维持其购债计划不变，但将在12月会议上再检讨其货币政策。他称，央行将在必要时延长其购债计划至2016年9月之后，以提振通胀向略低于2%的目标靠拢。

德拉吉称，决策者在政策会议上讨论了进一步下调已处于负值区域的存款利率，而欧元走强带来下行风险。

稍早，英镑兑美元和欧元触及一个月高位，此前英国公布的9月零售销售按月升幅为近两年来最大。

英国统计局周四公布，9月零售销售较上月增长1.9%，为2013年12月以来最大增幅，远高于预估的增长0.3%。