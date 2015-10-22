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货币新闻 | 2015年 10月 22日 星期四 23:04 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第三日，因海岬型船运费攀升

路透10月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上升，受助于海岬型船运费上升。

乾散货运价指数升6点，或0.77%，报786点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升29点，或1.96%，报1,512点。日均获利升342美元，报10,919美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或1.15%，报685点。日均获利下跌71美元，至5,485美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，至365点，超灵便型船指数 下跌3点，报649点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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