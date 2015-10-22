南非汇市：兰特兑美元反弹，从南非预算拖累的跌势中回升

路透约翰内斯堡10月22日 - 南非兰特兑美元周四走强，扳回部份上日录得的跌幅，昨日南非财长下调今年经济增长预估拖累兰特走低。

兰特兑美元扳回部份跌幅，此前降至13.5990兰特日内低位。1509 GMT，兰特兑美元 报13.4495兰特。

“兰特自昨日后有些超卖，一些人认为这是买入的机会，”Independent Securities资深交易商Ryan Woods说。

南非财长内内(Nhlanhla Nene)在其财政预算演说中，将今年南非经济成长率从2月份预估的2.0%下调至1.5%，称原因为“电力供应受限、商品价格下跌以及消费者信心下滑”。(完)

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