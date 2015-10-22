欧洲股市：大涨，因欧洲央行继续保持货币政策宽松

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 欧洲央行将在12月政策会议上再检讨宽松货币政策
* FTSEurofirst 300指数大涨2.1%，Euro STOXX 50指数劲扬2.5%
路透伦敦10月22日 - 欧洲股市周四大涨，此前欧洲央行表示维持其宽松货币计划不变，且将在12月政策会议上再评估是否需要进一步放宽政策。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收高2.1%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 攀升2.5%。
欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低点不变，且保持现有的量化宽松计划规模，但表示将在12月政策会议上再检讨该政策。
欧洲央行总裁德拉吉称，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。
欧洲央行实施宽松的货币政策，使债券和现金回报下降，驱使投资者转投回报或更高的股票市场。
“德拉吉的讲话暗示，欧洲央行货币政策为股市提供的支撑将会持续，”Hampstead Capital对冲基金经理Lex Van Dam说。
英股富时100指数 收升0.44%，报6,376.28点，法国CAC 40指数 上扬2.28%，收报4,802.18点。德股DAX指数 大涨2.48%，报10,491.97点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。