英国债市：英债/德债利差升至7月来最高，受欧洲央行政策前景带动

路透伦敦10月22日 - 10年期英债较可比德债利差周四升至近三个月最高，此前欧洲央行暗示可能进一步放宽政策以支撑区内经济。

在英国零售销售数据出炉后至欧洲央行召开记者会前，英债表现落后。英国9月零售销售强劲，甚至超过接受路透调查的分析师的最高预估，因英格兰和威尔斯举行橄榄球世界杯期间的消费需求强劲。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。 他的讲话提振德债价格飙升。

在德拉吉讲话后，10年期英债/德债利差 走宽至7月31日来最阔水准，触及130.3个基点，日内走宽7个基点。

利差走势主要受德债价格急升推动。英债 价格持平在118.94，德债 价格上升88个跳动点，报157.47。