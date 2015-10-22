英国债市：英债/德债利差升至7月来最高，受欧洲央行政策前景带动

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦10月22日 - 10年期英债较可比德债利差周四升至近三个月最高，此前欧洲央行暗示可能进一步放宽政策以支撑区内经济。
在英国零售销售数据出炉后至欧洲央行召开记者会前，英债表现落后。英国9月零售销售强劲，甚至超过接受路透调查的分析师的最高预估，因英格兰和威尔斯举行橄榄球世界杯期间的消费需求强劲。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。 他的讲话提振德债价格飙升。
在德拉吉讲话后，10年期英债/德债利差 走宽至7月31日来最阔水准，触及130.3个基点，日内走宽7个基点。
利差走势主要受德债价格急升推动。英债 价格持平在118.94，德债 价格上升88个跳动点，报157.47。
10年期英债收益率今日几无变动，约为1.80%，在下午交易早段触及1.785%的六日低位。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。