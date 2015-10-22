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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 02:06 BJT

标题新闻：花旗集团就出售其所持广发银行20%股权进行磋商，或在数月内达成交易-WSJ援引消息人士

华尔街日报(WSJ)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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