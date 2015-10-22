纽约期市：ICE原糖急升至八个月高位，因担忧厄尔尼诺现象和巴西降水

路透纽约/伦敦10月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四触及八个月高位，因担忧最大种植国巴西降雨和强烈的厄尔尼诺现象可能造成的影响，带动原糖突破近期交投区间后引发技术性买入。

ICE阿拉比卡咖啡期货降至近三周最低，因指望巴西降水将扶助作物生长，而可可期货下跌。

ICE-3月原糖期货 大幅收高0.42美分，或3%，报每磅14.60美分，盘中升至2月20日来最高14.63美分。此为10月1日来最大单日涨幅。

巴西种植区迎来预期中的降雨，加上预报强烈的厄尔尼诺现象会带来更多降水，引发市场担心不利的天气状况将导致收割活动延后。

12月白糖期货 收涨4.9美元，或1.3%，报每吨390.9美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.15美分，或1%，报每磅1.1985美元，此前降至10月2日来最低1.1975美元，因巴西迎来提振作物成长的降雨，且预计将有更多降水，使市场承压。

1月罗布斯塔咖啡期货 收高9美元，或0.6%，报每吨1,586美元。

纽约12月可可期货 收低6美元，或0.2%，报每吨3,140美元。伦敦12月可可期货 收跌1英镑，报每吨2,124英镑。(完)

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