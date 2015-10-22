芝加哥期市：玉米期货从一周高位回落收低，因技术性卖盘和出口疲弱

路透芝加哥10月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四从稍早触及的一周高位掉头下跌，小幅收低，交易商表示，技术性卖盘和周度出口销售数据令人失望向市场施压。

美元 大涨也令玉米承压，因美元走高可能进一步降低美国玉米出口需求，美国玉米的价格原本已高于乌克兰、巴西和阿根廷玉米。

交投最活跃的CBOT-12月玉米 盘中升至3.83-1/2美元的日内高位，但收在略高于日内低位3.77-1/2美元的水准。

美国农业部公布，最近一周出口销售玉米24.8万吨，低于45-65万吨的分析师预估区间。

12月玉米合约 收跌2-1/2美分，报3.78-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为193,655口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)