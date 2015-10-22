国际油市：汽油和美股走强提振油价上涨，但库存忧虑令升幅受限

* 布兰特原油上涨0.5%，稍早劲升近2%

* 油市缩减涨幅，因焦点回到原油库存大幅增加

路透纽约10月22日 - 原油期货周四微幅上涨，受汽油期价攀升和技术面强劲提振，但对原油库存高企的忧虑限制了油价的涨幅。

美股上涨支撑油价，但美元指数升至三周高位向油价施压。

布兰特原油 收涨0.23美元，或0.5%，报每桶48.08美元，稍早大涨近2%。

美国原油 收升0.18美元，或0.4%，报每桶45.38美元。

原油价格早盘涨势更猛，受助于汽油劲涨3%，因交易商重新评估周三美国政府数据显示上周汽油库存减少150桶的消息。路透查调显示原油分析师原本预期汽油库存减少85.8万桶。

交易商表示，周三稍早布兰特原油保持在46美元以上为油市带来技术性支撑。

但周四油价回吐大部份涨幅，因市场焦点回到上周美国原油库存增加800万桶，比路透调查的预估增幅高一倍多。