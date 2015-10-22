修正-《全球汇市》欧元扩大跌幅，此前欧洲央行总裁暗示将进一步放宽政策

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(更正：补上第一个子弹点漏字)
* 德拉吉称会上讨论了下调存款利率，对追加宽松政策持开放态度
* 德拉吉说欧元上涨带来下行风险
路透纽约10月22日 - 欧元兑美元周四跌至四周最低水准，在欧洲央行总裁德拉吉暗示，可能最早在12月出台新的刺激计划后扩大跌幅。
欧元兑美元大跌2%，兑英镑下滑1.9%，此前德拉吉在欧洲央行政策会议后的讲话，增强了央行将追加宽松政策以应对低通胀的可能性。
欧元兑美元周四录得九个月来最大单日百分比跌幅，兑英镑创下5月来最大单日百分比跌幅。
在逾一年前将利率降至纪录低位后，欧洲央行周四一如预期维持利率不变。欧洲央行曾多次重申，利率已触及“下限”，该水平目前是争论的焦点。
交易商认为德拉吉的言论是为欧洲央行未来采取行动铺路的迹象，引发欧元随即遭到抛售，且跌势延续至纽约下午交易时段。
“我认为德拉吉提前宣布了将在12月采取行动，”管理着140亿美元资产的Millennium Global的投资组合联席负责人Richard Benson说，“毫无疑问，进一步下调已经为负的存款利率再度成为可能。”
美股也受到德拉吉讲话的提振，标普500指数和道指涨至九周高位，势将录得2011年10月来最大月度涨幅。
纽约尾盘，欧元兑美元 大跌2%，报1.1111美元，稍早跌至四周低点1.1108美元。
欧元兑日圆 下滑至10月2日来最低134.07日圆，尾盘降至134.09日圆，劲跌1.4%，录得3月来最大单日跌幅。
丹麦丹斯克银行和德意志银行等开始消化欧洲央行将在12月会议上下调存款利率10个基点的可能性。
在欧洲央行消息公布后，美元飙升，兑瑞郎 急升1.5%，报0.9713瑞郎，兑日圆 攀升0.6%，报120.67日圆。
接受路透调查的分析师预估中值是，欧洲央行将目前实施至2016年9月的万亿欧元购债计划延长的机率为70%。(完)
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