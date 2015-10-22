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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 70.99 +1.51 +2.17 2512282

京东 26.20 +0.19 +0.73 15796580

新浪 46.58 +1.00 +2.19 509724

搜狐 45.00 +0.00 +0.00 307959

网易 139.20 +2.03 +1.48 686203

百度 153.50 +3.87 +2.59 2142439

台湾

台湾积体电路 22.51 +0.29 +1.31 2577962

联电 1.92 +0.06 +3.23 222630

日月光 5.91 +0.11 +1.90 364827

硅品精密 6.64 -0.02 -0.30 616517

和信超媒体 0.57 -0.01 -1.53 20089

友达 2.96 +0.00 +0.00 875380

中华电信 31.16 +0.27 +0.87 83571

台湾国际航电 35.06 +0.96 +2.82 1160514

香港

中国移动 60.79 -0.24 -0.39 238853

中国联通 12.96 -0.20 -1.52 363202

中国电信 53.57 +1.67 +3.22 18591

中芯国际 4.76 +0.02 +0.42 4275

电讯盈科 5.53 +0.12 +2.22 1222

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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