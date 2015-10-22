《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 70.99 +1.51 +2.17 2512282
京东 26.20 +0.19 +0.73 15796580
新浪 46.58 +1.00 +2.19 509724
搜狐 45.00 +0.00 +0.00 307959
网易 139.20 +2.03 +1.48 686203
百度 153.50 +3.87 +2.59 2142439
台湾
台湾积体电路 22.51 +0.29 +1.31 2577962
联电 1.92 +0.06 +3.23 222630
日月光 5.91 +0.11 +1.90 364827
硅品精密 6.64 -0.02 -0.30 616517
和信超媒体 0.57 -0.01 -1.53 20089
友达 2.96 +0.00 +0.00 875380
中华电信 31.16 +0.27 +0.87 83571
台湾国际航电 35.06 +0.96 +2.82 1160514
香港
中国移动 60.79 -0.24 -0.39 238853
中国联通 12.96 -0.20 -1.52 363202
中国电信 53.57 +1.67 +3.22 18591
中芯国际 4.76 +0.02 +0.42 4275
电讯盈科 5.53 +0.12 +2.22 1222
(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。