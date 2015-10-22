日韩经济指标预测--10月23日-10月30日****

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月19日当周
10月22日(四)
2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 +1.0% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.2%
10月23日(五)
0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.0
10月26日当周
10月26日(一)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103
10月27日(二)
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +0.8%
10月28日(三)
2350 日本工业生产初值 9月 -- -1.2%
一个月预估 -- +0.1%
两个月预估 -- +4.4%
10月29日(四)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 70
2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -- +0.3%
(较前月) -- +0.4%
服务业产出 -- +0.4%
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -- +2.9%
(较前月) -- +2.5%
2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -- -0.1%
全国整体CPI -- +0.2%
东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2%
东京地区整体CPI -- -0.1%
2330 日本求才求职比 9月 -- 1.23
失业率 -- 3.4%
10月30日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- -15.6%
房屋开工(较上年同期) -- +8.8%
(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。