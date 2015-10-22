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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--10月23日-10月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月19日当周

10月22日(四)

2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 +1.0% +0.3%

(较上年同期) +2.5% +2.2%

10月23日(五)

0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.0

10月26日当周

10月26日(一)

2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103

10月27日(二)

2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +0.8%

10月28日(三)

2350 日本工业生产初值 9月 -- -1.2%

一个月预估 -- +0.1%

两个月预估 -- +4.4%

10月29日(四)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 70

2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -- +0.3%

(较前月) -- +0.4%

服务业产出 -- +0.4%

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -- +2.9%

(较前月) -- +2.5%

2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -- -0.1%

全国整体CPI -- +0.2%

东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2%

东京地区整体CPI -- -0.1%

2330 日本求才求职比 9月 -- 1.23

失业率 -- 3.4%

10月30日(五)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- -15.6%

房屋开工(较上年同期) -- +8.8%

(完)

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