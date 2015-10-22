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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 06:32 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元触及数月高位

2210GMT

*新西兰元总体表现出色，兑美元上扬1.3%，兑欧元大涨3.25%

*新西兰元兑澳元上升1.3%，在亚洲时段对澳元的抛售加剧

*欧洲央行或将在12月会议上重新审视政策宽松程度，是推动市场的一大诱因

*加拿大央行也要担心类似问题，包括全球经济放缓、新兴市场以及大宗商品问题

*大环境利空大宗商品，但新西兰元目前似乎未受影响

*新西兰元兑澳元、欧元等货币触及数月高位，在长周末来临前料引发获利卖压(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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