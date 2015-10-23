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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 08:00 BJT

金砖国家：10月22日股汇市收盘纵览

路透10月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月22日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报858.17，下跌0.11%。

中国股市：沪综指缩量收升1.4%，小盘股领涨大盘维持结构性反弹行情

中国汇市：人民币收跌结售汇数据影响有限，在离岸价差刺激套利盘

香港股市：收跌，未受中国股市上涨激励

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,772.140点，上涨1.59%。

巴西汇市：大致持平，未能赶上新兴市场货币的广泛升势，因市场押注美国和欧元区将维持宽松货币政策。雷亚尔兑美元 收报3.9045/75，上日收报3.9418/30。

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南非股市：指标Top-40指数 收涨0.46%报47,814点；大盘综合指数 上扬0.56%报52,293点，受资源类股强劲升势提振。

南非汇市：兰特兑美元反弹，从南非预算拖累的跌势中回升

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印度金融市场：休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报860.750点，上涨0.45%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报466.40点，上扬0.79%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.591，升值0.66%；卢布兑欧元 报69.557，升值2.66%。(完) (编译 于春红; 审校 杜明霞)

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