美股业绩：Alphabet第三季获利高于预期且拟回购股票，股价盘后大涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
第三季净利升至39.8亿美元，或A级和B级普通股每股收益5.73美元，上年同期分别为27.4亿美元和3.98美元。
剔除一次性项目的每股收益为7.35美元，高于分析师平均预计的7.21美元。
当季支出增长9.1%至139.7亿美元，占总营收的74.7%，低于上年同期的77.4%，体现出新任财务长Ruth Porat紧控开支。
“利润和营收情况都不错，”BGC Partners的分析师Colin Gillis称，“公司不仅紧控支出，而且营收也在增长，这很不错。”
Porat在与分析师召开的电话会议上称，营收增长反映出谷歌动力依旧，公司的移动搜索业务在加速且YouTube和程序化广告业务表现强劲。
该公司称，截至9月30日的第三财季广告营收增长13%至167.8亿美元，点击付费广告数量增长23%，上季增幅为18%。
“移动搜索营收大幅增长，在当季业绩中举足轻重，但电脑平台对营收贡献依然很大，”Porat称。
这是谷歌10月2日正式更名以来首次发布业绩。该公司调整了其运营结构，Alphabet为控股公司，但在第四季度之前其业绩报告的结构依然不变。
重组后，搜索、广告、地图、YouTube和Android业务依然是谷歌的一部分。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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