美国与加拿大经济指标预测--10月23日-10月30日****

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月19日当周
10月23日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.1% 持平
(较上年同期) +1.1% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.8 53.1
10月26日当周
10月26日(一)
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 55.0 55.2
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 10月 -- 负9.50
10月27日(二)
-- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 110.3
1230 美国耐久财订单 9月 -1.5% -2.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% -0.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.8%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +5.1% +5.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.6%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 55.0
服务业PMI -- 55.1
1400 美国世企研消费者信心指数 10月 102.5 103.0
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 负5
10月28日(三)
1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差679.1
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%
10月29日(四)
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.7% +3.9%
最终销售 -- +3.9%
消费者支出 -- +3.6%
GDP平减指数 +1.0% +2.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +2.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -0.4%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +0.8% -1.4%
10月30日(五)
1230 加拿大GDP(较前月) 8月 -- +0.3%
1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.4%
个人所得(较前月) +0.2% +0.3%
个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.4%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.3%
1230 美国雇佣成本指数 第三季 +0.6% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 49.1 48.7
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 92.3 92.1
现况指数 -- 106.7
预期指数 -- 82.7
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.7%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)
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