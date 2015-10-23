美股业绩：AT&T第三季获利优于预期，并上调全年获利预估

路透10月22日 - 美国第二大无线通讯运营商--美国电话电报公司(AT&T) 上调全年获利预估，此前并公布季度获利优于预期，因增加了更多无线移动设备用户。该公司自7月以来已成为全球最大付费电视运营商。

这是AT&T于7月完成以480亿美元收购卫星电视运营商DirecTV以来公布的首个财报，该公司并将全年度调整后每股盈余预估从2.62-2.68美元上调至2.68-2.74美元。

截至9月30日的第三季，该公司净利降至30亿美元，合每股盈余(EPS) 0.50美元，上年同期分别为31.3亿美元和0.60美元。

未计特殊项目，AT&T公布EPS为0.74美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的0.69美元。

第三季营业总营收增长18.6%至391亿美元，低于分析师平均预估的404亿美元。

在周四美股盘后交易中，AT&T股价涨1.9%。

该公司称，第三季净增28.9万个后付费及46.6万个预付费用户。

无线市场已经饱和，引发美国无线通讯运营商的竞争大战，拼力抢夺用户。(完)