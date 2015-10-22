标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透上海10月23日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济 数据的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 10月 10/23 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 10/30 中国货物和服务贸易 9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11/2 财新制造业PMI 10月 11/4 财新服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/11 固定资产投资(不含农户) 1-10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 10月 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 11/30 中国货物和服务贸易 10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 财新制造业PMI 11月 12/3 财新服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/17 银行结售汇及代客涉外收付款数据 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 12/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 三季度 中国货物和服务贸易 11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2.海关公布进出口贸易数据。 3.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。