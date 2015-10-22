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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 07:59 BJT

《中国重要政经日程》--10月23日

==========================今日重要政经日程==========================

10/23（周五）

--中国国家主席习近平对英国进行国事访问至23日。

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

*--上午10时 国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，请财政部税政司司长王建凡、中国人民银行上海总部副主任张新、中国人民银行研究局局长陆磊和上海市金融服务办公室主任郑杨介绍完善研发费用加计扣除和进一步推进（中国）上海自由贸易实验区金融开放创新试点加快上海国际金融中心建设的有关政策情况，并答记者问。

--上午10时 中国文联、湖南省人民政府将在东城区北京站街9号湖南大厦举行第四届中国(湘潭)齐白石国际文化艺术节新闻发布会，请第四届中国（湘潭）齐白石国际文化艺术节组委会主任、中国文联党组成员、副主席、书记处书记左中一，湖南省人民政府副省长李友志介绍第四届齐白石国际文化艺术节筹备进展和“艺术与世界和平”齐白石文献原作精品展、当代国际艺术作品交流展等主题活动安排等方面情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

10/26（周一）

--中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。

*--上午9时 中国国际经济交流中心第七十六期“经济每月谈”在北京梅地亚中心二层多功能厅举行。本期主题：三季度国际国内经济形势分析

10/27（周二）

--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。

11月

--中日韩领导人会晤在韩国举行。

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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