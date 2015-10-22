《中国重要政经日程》--10月23日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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==========================今日重要政经日程==========================
10/23（周五）
--中国国家主席习近平对英国进行国事访问至23日。
--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。
*--上午10时 国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，请财政部税政司司长王建凡、中国人民银行上海总部副主任张新、中国人民银行研究局局长陆磊和上海市金融服务办公室主任郑杨介绍完善研发费用加计扣除和进一步推进（中国）上海自由贸易实验区金融开放创新试点加快上海国际金融中心建设的有关政策情况，并答记者问。
--上午10时 中国文联、湖南省人民政府将在东城区北京站街9号湖南大厦举行第四届中国(湘潭)齐白石国际文化艺术节新闻发布会，请第四届中国（湘潭）齐白石国际文化艺术节组委会主任、中国文联党组成员、副主席、书记处书记左中一，湖南省人民政府副省长李友志介绍第四届齐白石国际文化艺术节筹备进展和“艺术与世界和平”齐白石文献原作精品展、当代国际艺术作品交流展等主题活动安排等方面情况，并答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
10/26（周一）
--中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。
*--上午9时 中国国际经济交流中心第七十六期“经济每月谈”在北京梅地亚中心二层多功能厅举行。本期主题：三季度国际国内经济形势分析
10/27（周二）
--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。
11月
--中日韩领导人会晤在韩国举行。
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。