《汇市简讯》德拉吉讲话后美元兑日圆上涨，日央行放松政策预期升温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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*德拉吉讲话后美元兑日圆上升至更高水平，但仍处于近期核心区间
*德拉吉的温和基调使得投资者对日本央行在10月30日会议上放松政策的预期升温
*若突破121.00日圆则或触发停止单，下一阻力位先后看向9月25日高点121.24日圆和9月10日高点121.38日圆
*在120.00-05日圆水平有大量外汇期权到期，规模在18.01亿美元，将提供支撑(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”