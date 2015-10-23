《汇市简讯》德拉吉讲话后美元兑日圆上涨，日央行放松政策预期升温

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*德拉吉讲话后美元兑日圆上升至更高水平，但仍处于近期核心区间

*德拉吉的温和基调使得投资者对日本央行在10月30日会议上放松政策的预期升温

*若突破121.00日圆则或触发停止单，下一阻力位先后看向9月25日高点121.24日圆和9月10日高点121.38日圆

*在120.00-05日圆水平有大量外汇期权到期，规模在18.01亿美元，将提供支撑(完)

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