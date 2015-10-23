更新版 1-韩国数据：第三季经济增速创五年最高，强劲内需抵消出口疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
韩国央行今年两度调降政策利率，共下调50个基点至1.50%，同时政府出台数以十亿美元计的刺激措施，以缓冲全球需求疲弱的影响。
韩国央行初步估计第三季出口较前季减少0.2%，为一年来首次下降，不过内需扩张速度足以抵消疲弱出口的拖累。
民间消费增加1.1%，第二季为萎缩0.2%。
初值数据显示，第三季资本投资增长2.0%，建筑投资大增4.5%；第二季分别为增加0.5%和1.6%。
韩国第三季GDP较上年同期增长2.6%，高于路透调查预估中值的增长2.5%，并超过第二季的2.2%。
韩国名义GDP和家庭信贷增长对比图表：
韩国经济各指标图表：
(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”