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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 08:34 BJT

更新版 1-韩国数据：第三季经济增速创五年最高，强劲内需抵消出口疲软

韩国央行今年两度调降政策利率，共下调50个基点至1.50%，同时政府出台数以十亿美元计的刺激措施，以缓冲全球需求疲弱的影响。

韩国央行初步估计第三季出口较前季减少0.2%，为一年来首次下降，不过内需扩张速度足以抵消疲弱出口的拖累。

民间消费增加1.1%，第二季为萎缩0.2%。

初值数据显示，第三季资本投资增长2.0%，建筑投资大增4.5%；第二季分别为增加0.5%和1.6%。

韩国第三季GDP较上年同期增长2.6%，高于路透调查预估中值的增长2.5%，并超过第二季的2.2%。

韩国名义GDP和家庭信贷增长对比图表：

link.reuters.com/tez85s

韩国经济各指标图表：

link.reuters.com/mad96t

(完)

(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)

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