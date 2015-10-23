《中国报摘》--中国证券报10月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--国家外汇管理局副局长王小奕表示，人民币汇率市场的波动和经济下行压力不会影响中国资本项目可兑换的方向。目前跨境资金流出方面已消除了一些非理性因素，而且流出速度在减缓。
* 其他:
--知情人士透露，中船集团旗下上市公司中国船舶 与全球最大邮轮设计与建造公司意大利芬坎蒂尼集团拟计划成立的邮轮设计与建造合资公司落地在即，酝酿两年有余的国内首艘豪华邮轮设计与建造即将拉开帷幕。
--腾讯公司 副总裁林松涛表示，未来三年，腾讯开放平台希望服务1,000万创业者，扶持1,000家市值过亿元公司。
--方大特钢 公告称，拟以自有资金向上海联合产权交易所报名参与受让上海证券有限责任公司公开挂牌转让的海际证券有限责任公司66.67%股权，标的股权评估价值为4.06亿元。
--铜陵有色 公告，拟向铜陵有色员工持股计划等9名对象发行股票，募资不超过48亿元人民币用于偿还银行贷款。其中，员工持股计划认购不超过9亿元，至此，铜陵有色员工持股计划开始启动。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”