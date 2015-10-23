《中国报摘》--中国证券报10月23日

* 头版头条:

--国家外汇管理局副局长王小奕表示，人民币汇率市场的波动和经济下行压力不会影响中国资本项目可兑换的方向。目前跨境资金流出方面已消除了一些非理性因素，而且流出速度在减缓。

* 其他:

--知情人士透露，中船集团旗下上市公司中国船舶 与全球最大邮轮设计与建造公司意大利芬坎蒂尼集团拟计划成立的邮轮设计与建造合资公司落地在即，酝酿两年有余的国内首艘豪华邮轮设计与建造即将拉开帷幕。

--腾讯公司 副总裁林松涛表示，未来三年，腾讯开放平台希望服务1,000万创业者，扶持1,000家市值过亿元公司。

--方大特钢 公告称，拟以自有资金向上海联合产权交易所报名参与受让上海证券有限责任公司公开挂牌转让的海际证券有限责任公司66.67%股权，标的股权评估价值为4.06亿元。