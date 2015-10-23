美股业绩：麦当劳第三季营收转升，股价创新高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美国同店销售营收实现两年来首次增长
* 中国业绩反弹，提升利润率
路透10月22日 - 麦当劳 股价周四创历史新高，之前公司执行长Steve Easterbrook表示， 餐厅季度营收实现反弹，表明他的革新计划已开始见效。
麦当劳第三季度全球较成熟餐厅营收总额增幅4%，远超预期，结束了连续六个季度持平和下滑局面。Easterbrook表示，当前季度将保持这一势头。
麦当劳是按营收计全球最大的餐厅连锁企业，其股价早盘跳涨逾8%，创下110.88美元的历史新高。公司重新注重于价格和服务，使其全球业务获得帮助。
在美国市场，麦当劳开业至少13个月的连锁店营收意外增长0.9%，打破连续两年季度营收下滑局面。
第三季度中国市场同店销售增长26.8%，得益于他们在价格和早餐方面下的功夫。
澳洲、英国和加拿大市场也都为至少开业13个月的连锁店的营收增长做出了贡献。
Easterbrook已上任八个月，他之前宣布了提高服务速度、简化菜单以及提升食品质量的计划。
第三季度净利增长23%至13.1亿美元，合每股盈余1.40美元；营收下降5%至66.2亿美元。
麦当劳股价收报110.87美元，劲扬8.12%。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”