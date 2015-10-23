美股业绩：麦当劳第三季营收转升，股价创新高

* 美国同店销售营收实现两年来首次增长

* 中国业绩反弹，提升利润率

路透10月22日 - 麦当劳 股价周四创历史新高，之前公司执行长Steve Easterbrook表示， 餐厅季度营收实现反弹，表明他的革新计划已开始见效。

麦当劳第三季度全球较成熟餐厅营收总额增幅4%，远超预期，结束了连续六个季度持平和下滑局面。Easterbrook表示，当前季度将保持这一势头。

麦当劳是按营收计全球最大的餐厅连锁企业，其股价早盘跳涨逾8%，创下110.88美元的历史新高。公司重新注重于价格和服务，使其全球业务获得帮助。

在美国市场，麦当劳开业至少13个月的连锁店营收意外增长0.9%，打破连续两年季度营收下滑局面。

第三季度中国市场同店销售增长26.8%，得益于他们在价格和早餐方面下的功夫。

澳洲、英国和加拿大市场也都为至少开业13个月的连锁店的营收增长做出了贡献。

Easterbrook已上任八个月，他之前宣布了提高服务速度、简化菜单以及提升食品质量的计划。

第三季度净利增长23%至13.1亿美元，合每股盈余1.40美元；营收下降5%至66.2亿美元。