美股业绩：卡特彼勒第三季获利下降，并下调2015年全年获利预估

路透芝加哥10月22日 - 全球最大建筑与矿业设备制造商卡特彼勒 周四公布季度获利下降，该公司下调2015年获利预估并警告2016年营收将大跌，因受中国经济放缓及巴西经济衰退影响。

卡特彼勒称，预计2015年全年每股盈余(EPS)为3.70美元，低于第二季的4.70美元。未计重组成本，其将全年EPS预估从第二季的5.00美元下调至4.60美元。

该公司预计2016年营收将下跌5%，若果真如此，将是连续第四年下挫。

卡特彼勒公布，第三季净利为3.68亿美元，经稀释后EPS为0.62美元，上年同期分别为10.2亿美元和1.63美元。

扣除重组成本后的EPS为0.75美元，上年同期为1.72美元，分析师此前预计为0.78美元。

该公司补充称，第三季营收为110亿美元，上年同期约为135亿美元，分析师此前预计为112.5亿美元。

“对于我们服务的多数重要行业来说，环境依然极具挑战性，第三季营收较上年同期下跌19%，”卡特彼勒董事长兼执行长Doug Oberhelman在声明中称。

鉴于行业内的疲弱状态，该公司称其产能过多，因此将2016年资本支出计划下调至不到2012年的一半。

卡特彼勒维持2015年全年营收预估仍为约480亿美元，从9月时预估的490亿美元下修，当时公司宣布全球范围内的重组包括截至2018年裁员10,000人，并在全球关闭一些工厂。

分析师此前预计2015年全年营收为477.9亿美元。

受公司重组计划影响，2015年重组成本估计为8亿美元，高于上次预计的2.50亿美元。

就建筑行业来说，卡特彼勒表示，其受到亚太地区及前苏联加盟共和国经济疲弱打压，并受中东地区政局不稳和低油价的拖累。

拉丁美洲经济羸弱在巴西尤其明显，建筑设备营收较2014年减少60%，该公司预计巴西经济衰退将持续到2016年。

但在周四美股交易中，卡特彼勒大涨2.87%，收报70.88美元。(完)