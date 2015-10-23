《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月23日

*工商时报：

--台新金 财务长林维俊昨日表示，台新金丧失彰化银行经营权案，已确定对财政部提起民事求偿约150亿台币；另外，台新金也和金管会沟通，希望暂时不要发普通股来因应即将到期的140亿台币的丁种特别股赎回，以免股价受压。

--TRF（目标可赎回远期契约）商品纠纷近日春风吹又生，金管会银行局詹庭祯22日邀集13家业者针对复杂高风险商品风控进行讨论，詹庭祯表示，业者发言相当踊跃，但目前尚未有结论。

*经济日报：

--亚洲基础设施投资银行（亚投行）候任行长金立群表示，亚投行的章程说得很明确，世界银行和亚洲开发银行的成员可以作为亚投行的成员，〞台湾加入为成员是我们自己家里的事，我们自己家里人来讨论〞。陆委会发言人吴美红昨日表示，亚投行是多边区域金融组织，台湾参与是依亚投行协定规定，〞不是单纯的两岸事务〞。

--因应金融3.0的发展趋势，金管会发函十家符合资格的保经代公司，试办网路投保，为期六个月。据悉，保经业者两大龙头对此相当积极，其中锭嵂已带头递件申请，永达则预定近日向金管会提案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。