《香港报摘》--经济日报10月23日

**头版头条**

--全城聚焦五中全会的“十三五”规划蓝图，其中国企改革更惹市场憧憬，昨日便传出“神机”概念，国航 与南航 酝酿合并，股价最多涨一成，AH股成交共68亿港元。

**其他**

--资产质素受新兴市场经济放缓拖累的渣打 或会作股本融资。外电引述消息称，以行政总裁温拓思（Bill Winters）为首的管理层，最快下月公布落实。

--香港楼市势力出现转移，本港五大传统地产商主导地位或受动摇。券商瑞银分析，内地房企近年不断出手抢地，以总金额衡量，本地发展商市场占有率由2011年89%降至今年9月41%。

--全港万人认购的新股华融 ，拟以接近招股价下限的3.09港元定价；不计超额配售权，成功集资178亿港元，成为今年下半年集资额最大新股。

--港交所 商品业务发展再向前迈出一步，旗下四家全资附属公司，香港期交所、期货结算公司和伦敦金属交易所（LME）、LME Clear签署合作备忘录，有意建立连接伦敦和香港大宗商品市场的“伦港通”。

--中资企业近年大举收购英国大型企业，专门销售女性鞋履的千百度 昨晚公布，拟收购英国著名玩具商Hamleys（哈姆雷斯），并透露买卖双方的协商已到后期阶段。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘