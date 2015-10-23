《香港报摘》--经济日报10月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--全城聚焦五中全会的“十三五”规划蓝图，其中国企改革更惹市场憧憬，昨日便传出“神机”概念，国航 与南航 酝酿合并，股价最多涨一成，AH股成交共68亿港元。
**其他**
--资产质素受新兴市场经济放缓拖累的渣打 或会作股本融资。外电引述消息称，以行政总裁温拓思（Bill Winters）为首的管理层，最快下月公布落实。
--香港楼市势力出现转移，本港五大传统地产商主导地位或受动摇。券商瑞银分析，内地房企近年不断出手抢地，以总金额衡量，本地发展商市场占有率由2011年89%降至今年9月41%。
--全港万人认购的新股华融 ，拟以接近招股价下限的3.09港元定价；不计超额配售权，成功集资178亿港元，成为今年下半年集资额最大新股。
--港交所 商品业务发展再向前迈出一步，旗下四家全资附属公司，香港期交所、期货结算公司和伦敦金属交易所（LME）、LME Clear签署合作备忘录，有意建立连接伦敦和香港大宗商品市场的“伦港通”。
--中资企业近年大举收购英国大型企业，专门销售女性鞋履的千百度 昨晚公布，拟收购英国著名玩具商Hamleys（哈姆雷斯），并透露买卖双方的协商已到后期阶段。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”