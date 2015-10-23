《香港报摘》--信报10月23日

**头版头条**

--长和系被批评撤资的连场争辩，新华网昨天连发两篇文章作结介绍长和系在内地投资及慈善事务发展，其中一篇介绍长和系的赫斯基能源与中海油 合作开发的气田向珠三角区供气36亿立方米；另一篇报道李嘉诚基金会捐助创立的广东以色列理工学院年底动工。有学者指发文为李嘉诚平反的意味甚浓。

**其他**

--腾讯 的“王牌武器”微信支付转账不再免费，从上周六（17日）开始向超过2万元人民币的转账交易收取0.1%手续费。阿里巴巴关连公司蚂蚁金服旗下支付宝，则维持转账不收取任何手续费政策。

--莎莎国际 发盈警，截至今年9月底止的上半年度盈利按年大跌逾50%，主要是零售业环境持续疲弱，以致销售及毛利明显下跌。

--国际著名的法国时装品牌Hermès（爱马仕）的母公司Holding Textile Hermès SAS，日前入禀香港高等法院，控告香港时装品牌Moiselle母公司慕诗（香港）有限公司，指慕诗在其中环威灵顿街和尖沙咀海港城分店，出售侵犯Hermès版权的服装。

--香港电视 早前挑战行政会议不发免费电视牌照决定，高等法院今年4月判港视司法覆核胜诉，命令将决定发还行会重新考虑。（完）

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