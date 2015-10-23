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货币新闻 | 2015年 10月 23日 星期五 08:54 BJT

国际油市：美国原油期货小升，因经济数据亮丽且股市走扬

布兰特原油12月合约 上涨0.21美元，至每桶48.29美元；上日结算价升0.23美元。

俄罗斯总统普京周四表示，乌克兰未履行明斯克协议的要点。这份国际和平协议是旨在停止乌克兰和乌东亲俄武装间战斗。

伊朗国家电视台周四报导称，总统哈桑·鲁哈尼乐见最高领导人哈梅尼有条件批准了伊朗与六大国的核协议。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪 审校 杜明霞/王丽鑫)

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