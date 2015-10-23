国际油市：美国原油期货小升，因经济数据亮丽且股市走扬

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
布兰特原油12月合约 上涨0.21美元，至每桶48.29美元；上日结算价升0.23美元。
俄罗斯总统普京周四表示，乌克兰未履行明斯克协议的要点。这份国际和平协议是旨在停止乌克兰和乌东亲俄武装间战斗。
伊朗国家电视台周四报导称，总统哈桑·鲁哈尼乐见最高领导人哈梅尼有条件批准了伊朗与六大国的核协议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪 审校 杜明霞/王丽鑫)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。