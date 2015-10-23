《新兴市场重要经济事件预告》--10月23日-10月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月23日(五)
首尔--韩国央行总裁李柱烈参加由韩国央行与延世大学共同举办的一个国际会议(0000)。
巴黎--捷克央行理事Kamil Janacek将参加题为“证券化：未来发展方向？”的会议。
10月25日(日)
阿布扎比--2015年全球议程峰会(至10月27日)。
10月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1430)。
10月27日(二)
墨西哥城--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)。
10月28日(三)
赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话。
首尔--韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)就2016年预测举行讨论会(0430)。
安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。
安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。
10月29日(四)
伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。
墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。
10月30日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”