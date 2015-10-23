芝加哥期市：大豆价格上涨，延续三周涨势至3%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米合约 本周几无变动，之前连续两周下跌。
12月小麦合约 本周下跌近0.5%，为连续第三周下跌。
一周大豆出口销售高于分析师预估，达到200万吨，多数出口至中国。
美国农业部表示，在过去24个小时内，有46.3万吨的美国大豆售出，为本周第三次有这类“闪购”。
农业部另表示，上周美国玉米出口销售总计只有248,017吨，低于分析师预估，且为9月1日起的市场年度中最低销量。
美国大平原冬麦种植带的部分地区本周迎来降雨；同时农户持续收割秋季玉米和大豆。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 490.50 -0.25 -0.05% -0.86% 502.39 38
CBOT玉米 377.75 -0.50 -0.13% -0.79% 384.39 40
CBOT大豆 901.00 2.25 +0.25% -0.47% 887.05 54
CBOT稻米 $12.15 $0.02 +0.12% -0.21% $12.85 29
美国原油 $45.45 $0.07 +0.15% +0.55% $46.10 41
汇率
欧元/美元 $1.108 -$0.002 -0.20% -2.22%
美元/澳元 0.721 0.001 +0.11% +0.06%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/戴素萍 审校 王丽鑫/杜明霞)
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