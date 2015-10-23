中国能源：全球矿业前景光明，中国产业结构优化引领需求--中铝董事长

路透上海10月23日 - 中国证券报周五引述中国铝业公司董事长葛红林称，虽然目前主要金属价格持续低迷，但从中长期看，全球矿业前景依然光明，因中国产业结构不断优化，势必带动航空、高铁和汽车等装备制造需求，节能环保和轻量化生产推广，也使得铝金属深加工市场更加广阔。

他在天津“矿业发展高层论坛”上表示，当前矿业企业运营艰难，但这也为矿业发展提供了难得的自我调整完善和重组并购机遇。对于中铝公司而言，未来要善用“加减乘除法”，加快推进市场化改革和混合所有制改革，提高自身活力和竞争力。

据葛红林介绍，尽管黑色金属产能严重过剩，但市场需求仍然保持增长态势。今年1-8月，中国钢材需求量达到7.45亿吨，同比增长1.47%；有色金属方面，今年前三季度，铝消费量同比增长13%，为同期国内生产总值(GDP)增长率的1.85倍，市场需求较为强劲。

其次，随着“一带一路”战略加速实施，新一轮基础设施建设以及原材料加工投资热潮涌动，此前矿业投资低迷趋势或出现逆转。此外，作为非洲、南美等国家传统产业，这些发展中国家加速矿业发展意愿急切，产业本身又具备较强优势，前景不可小觑。

另外，“一带一路”国家战略加速实施，为国际产能合作带来大好机遇。在此情况下，中铝公司新的发展目标为：做优铝业、做强铜业、做精稀有金土、做大产业金融等多元产业，加快向产业链高端和价值链高端转型。

具体来说，中铝公司将通过“做加法”加快沿海布局，充分利用中铝海外资源，全产业链发展铝和铜市场。同时分企施策，坚决淘汰落后产能、以及通过创新工艺技术、商业模式、合作模式等实现效益倍增。

中铝公司旗下重要控股子公司--中国铝业 去年亏损162.17亿元人民币，原因包括主导产品销售价格下降约2%-7%，对部分长期资产计提大额资产减值准备，以及对内部退养和协商解除劳动关系人员计提辞退及内退福利费用等。

中国铝业公司是中央直属企业，主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等，是目前全球第二大氧化铝供应商、第三大电解铝供应商。