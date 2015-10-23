全球金市：金价有可能结束两周连涨，因美联储加息预期升温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国期金 本周累计已下滑1.5%，为9月11日止的当周以来最大周线跌幅。
美国近十年来首次升息时间的不确定性，一直损及金价表现。
美联储12月仍有可能加息，且这一预期因周四公布的美国房屋和就业市场数据乐观，而有所强化。
美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”