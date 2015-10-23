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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 08:57 BJT

全球金市：金价有可能结束两周连涨，因美联储加息预期升温

美国期金 本周累计已下滑1.5%，为9月11日止的当周以来最大周线跌幅。

美国近十年来首次升息时间的不确定性，一直损及金价表现。

美联储12月仍有可能加息，且这一预期因周四公布的美国房屋和就业市场数据乐观，而有所强化。

美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 戴素萍/张若琪)

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