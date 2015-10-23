《中国报摘》--其他报纸重要消息10月23日

**上海证券报**

--中国纺织工业联合会正在编制《纺织工业“十三五”发展规划》。根据已经确定的思路，“十三五”(2016-2020年)纺织工业将推出一批重点工程，形成并推广六条智能化生产线。

--中国人民银行原副行长李东荣表示，金融业和“互联网+”的结合，将为其他行业发展“互联网+”提供重要的支撑，有助于突出创新驱动；同时，为防范互联网金融新产品、新技术所带来的风险，金融的监管思路和手段需要加快实现互联化。

--上网电价或在2015年年底迎来年内的第二次下调，全国平均下调幅度约在0.03元人民币/千瓦时。具体下调时间尚未最终确定。

--据统计，34家钢铁上市公司中，已有21家披露三季度业绩预报，其中14家钢企预告亏损，仅有一家预计业绩同比增长。

**证券时报**

--平安银行 董事会审议通过向银监会提交资本计量高级方法预评估申请的议案，这也是继工商银行 等六家试点上市银行之后，又一家上市公司提出相关申请。

**东方早报**

--中国央行研究局首席经济学家马骏表示，政策出台后的效果显现是一个渐进的过程，中国稳增长政策措施会有一定的滞后效应，根据模型测算，稳增长的宏观政策效果可在出台六至九个月后达到峰值，目前还有不少经济因素在向好发展。(完）