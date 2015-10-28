《交易视点》观察投资盘态度，中性看待10年台债交投--元大宝来证

路透台北10月28日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾经济景气依然处于低迷的蓝灯讯号，盼望第四季在欧美传统拉货旺季能为台湾出口带来一丝希望，目前需观察10年券投资买盘对于目前利率水准的认同感，因未来两个月都将有筹码供应，中性看待10年券交投状况。