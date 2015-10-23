基金产业：最近一周股票和应税上市交易基金吸引66亿美元流入--理柏

路透纽约10月22日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)公布的数据显示，在周三为止的一周内，美国股票及债券上市交易基金(ETF)吸引了66亿美元的新资金流入，标志着机构投资者冒险意愿又有升高。

“散户和ETF投资者的投资趋势分歧相当大，”理柏研究服务主管Tom Roseen称，“尽管涵盖面广泛的指标已上涨三周，但散户仍坐壁上观。风险偏好上升，但不是所有人都是如此。”

人们通常认为ETF投资者代表机构投资者，其中包括对冲基金。外界认为共同基金代表散户。

由于出现经济活动乏力的新迹象，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的机率降低，机构投资者向ETF挹注资金。

Roseen指出，在截至周三的一周，美国股票共同基金流出1.66亿美元资金。据理柏数据，这是连续第四周流出，四周平均流出资金26.8亿美元。

“尽管周度后半段公布10月住宅建筑商信心上升，且房屋开工率接近八年高点，但企业业绩好坏不一，中国经济成长放缓，美国能源资料协会(EIA)公布原油库存大增，而且美联储按兵不动，这使一些投资者保持观望态度，”Roseen补充称。

据理柏周四公布的数据，应税债券基金流入44亿美元，这是资金连续第三周流入固定收益基金，当周内高收益垃圾债券基金流入33亿美元。Roseen称，这是理柏开始追踪每周资金流动数据以来，垃圾债券基金第二高的资金净流入量。

“所以人们对收益和高风险产品绝对有兴趣，”他称。

理柏称，当周美国的新兴市场股票基金吸纳了3.45亿美元资金，为连续第三周流入。

理柏数据显示，当周内美国货币市场基金总体流出26亿美元，终止了此前连续四周的净流入趋势。(完)