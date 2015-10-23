中国央行：市场流动性充裕，股市并非中国经济“晴雨表”--马骏

路透北京10月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四表示，当前银行间市场流动性充裕，应更多关注各项政策传导机制。同时，股市大幅度波动对GDP、固定资产投资和消费增速不能产生重要影响，不能用股票指标来预测经济。

金融时报援引马骏解读中国三季度宏观经济数据称，可以利用结构性降准、再贷款、财政担保增信等宏观调控工具，解决企业融资渠道不畅通的问题，央行将继续坚持稳健的货币政策基调，并根据形势变化，适时适度预调微调。

"当前中国经济最主要的下行压力来自房地产开发投资增速的下降。"他称，房地产投资占全国固定资产投资的20%，是最大的单一板块，而房地产投资增速下降会造成建材、能源等行业投资下降的连锁反应。

他指出，从去年5月到今年4月，房地产价格的绝对值持续下降，导致了价格持续下降的预期，对投资性需求和刚性需求产生影响。

不过，他表示，最近一段时间房地产价格回升，预期企稳。从今年5月开始，房地产销售增速由负变正，最近4个月房地产销售平均增速超过20%，较之前的负增长有明显改善，这有望在未来几个月拉动房地产开发投资方面的企稳回升。

他并认为，解读中国经济应关注服务业和绿色产业，不应该过分关注原煤、水泥等这些“旧经济”数据，因为他们大部分来自高耗能、高污染、低附加值的传统行业。

他表示，中国未来预计每年需要约2万亿元人民币规模的绿色投资，用于支持中国可持续发展的经济结构转型。

中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济在承受去产能及结构转型之痛，同时服务业等经济支撑力量也在增强。 （完）