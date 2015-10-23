版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 09:07 BJT

台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北10月23日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为646.5亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。

央行上日共发行1,920.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为428亿台币，累积超额准备为5,249亿台币、 加计前期1%的超额准备6,980亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐