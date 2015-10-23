金石期货：中国期指多头增持力度弱于空头，且内部分歧较大

周四A股并未延续跌势。三大股指期货早盘振荡，午后回落后再度反弹上攻，尾盘略有回落。沪深300期指主力合约IF1511全天较前一交易日收盘价上涨58点或1.73%，报3405点。四份合约持仓量合计为41566手，比前一交易日增加842手，但成交量并未随之增加，反而较前一交易日减少1033手。主力合约IF1511持仓量增加658手至2.05万手，但缩量反弹的成交持仓数据反映了投资者情绪已不如前期乐观。