版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 09:09 BJT

金石期货：中国期指多头增持力度弱于空头，且内部分歧较大

以下内容节选自10月23日的《期货日报》：

周四A股并未延续跌势。三大股指期货早盘振荡，午后回落后再度反弹上攻，尾盘略有回落。沪深300期指主力合约IF1511全天较前一交易日收盘价上涨58点或1.73%，报3405点。四份合约持仓量合计为41566手，比前一交易日增加842手，但成交量并未随之增加，反而较前一交易日减少1033手。主力合约IF1511持仓量增加658手至2.05万手，但缩量反弹的成交持仓数据反映了投资者情绪已不如前期乐观。

　　本周以来，期指波动加剧，贴水幅度也在当月合约移仓换月后加深，增添了市场的不确定性。虽然期指持仓量持续增加，但是成交量却有所回落，投资者情绪也趋于谨慎。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐