金石期货：中国期指多头增持力度弱于空头，且内部分歧较大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月23日的《期货日报》：
周四A股并未延续跌势。三大股指期货早盘振荡，午后回落后再度反弹上攻，尾盘略有回落。沪深300期指主力合约IF1511全天较前一交易日收盘价上涨58点或1.73%，报3405点。四份合约持仓量合计为41566手，比前一交易日增加842手，但成交量并未随之增加，反而较前一交易日减少1033手。主力合约IF1511持仓量增加658手至2.05万手，但缩量反弹的成交持仓数据反映了投资者情绪已不如前期乐观。
本周以来，期指波动加剧，贴水幅度也在当月合约移仓换月后加深，增添了市场的不确定性。虽然期指持仓量持续增加，但是成交量却有所回落，投资者情绪也趋于谨慎。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”