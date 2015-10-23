《香港报摘》--其他报纸重要消息10月23日

**明报**

--虽然近期商舖市场出现减租潮，但由于大幅劈租主要出现在核心消费街道，有业内人士相信，除非本港经济出现整体性的倒退，如金融海啸等情况，否则，非核心区舖租短期内仍未见下调的可能性，相信零售连锁店未必能够大幅受惠于减租潮。

**星岛日报**

--华融资产管理 昨日截止公开认购，市场消息指该股初步获2倍超购，近1万人认购。另有外电引述消息称，华融将定价范围设置在3.07至3.12港元水平，分析认为华融此举或为避免「换马潮」，该股属长期持有不宜短炒，料以3.1港元定价，首日表现有望较招股价高3%至4%。

**苹果日报**

--近期大行报告、楼市专家狂吹淡风，乃至特首梁振英都开腔指出楼价终于回落，当中主因之一是海量供应即将到位。发展商为求吸尽市场最后购买力，今年不遗余力入纸申请卖楼，目前已积压超过1.44万伙住宅单位待批预售楼花同意书，创28个月新高。

**东方日报**

--港交所 再筹建「伦港通」，连接伦敦与香港的大宗商品市场，本港期货经纪行可直接买卖及结算伦敦金属交易所（LME）产品，不用申请做LME会员，港交所料期货商会对进入LME市场有浓厚兴趣。但有本港期货商泼冷水，指「伦港通」实际作用不及沪港通。

**文汇报**

--因看好深圳的市场环境，近日，媒体纷纷传言恒大地产 总部将从广州搬迁至深圳，该消息在业内引起强烈关注。不过，有关知情人士称，恒大目前并无搬迁总部的计划，只是集团内有部分产业或部门可能会搬至深圳办公。（完）

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