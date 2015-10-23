瑞达期货：沪铜价格四季度易跌难涨

以下内容节选自10月23日的《期货日报》：

受中国经济增速放缓影响，近期铜价处于弱势振荡格局。自今年7月以来，沪铜整体振幅基本上维持在10%以内，振荡的中枢位置在40000元/吨附近。从铜价的长期走势来看，下跌趋势仍然未结束。短期的振荡也是多空分歧的表现。笔者认为，受季节性弱势、供应过剩等因素影响，沪铜四季度再创新低的可能性较大。建议空单持有，保值多头持币观望。

商品有其自身的季节性淡旺季，价格的波动受季节性变化影响亦较大，金属铜同样也不例外。一般来说，上半年为金属铜的旺季，下半年金属铜的消费逐渐转为淡季。笔者对1995年以来20年沪铜价格季度变化统计发现，四季度沪铜下跌的概率为55%，为一年中下跌概率最大的一个季度。从基本面来看，四季度处于金属铜消费淡季，国内的资金面一般也较为紧张，这是沪铜季节性弱势的主要原因。

2006年以来，沪铜在四季度下跌的概率上升至67%。最近三年当中四季度铜价均为下跌走势，平均跌幅约为7%。如果我们按照7%的平均跌幅计算，沪铜有望回落至35000元/吨附近。(完)

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