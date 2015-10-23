瑞达期货：沪铜价格四季度易跌难涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月23日的《期货日报》：
受中国经济增速放缓影响，近期铜价处于弱势振荡格局。自今年7月以来，沪铜整体振幅基本上维持在10%以内，振荡的中枢位置在40000元/吨附近。从铜价的长期走势来看，下跌趋势仍然未结束。短期的振荡也是多空分歧的表现。笔者认为，受季节性弱势、供应过剩等因素影响，沪铜四季度再创新低的可能性较大。建议空单持有，保值多头持币观望。
商品有其自身的季节性淡旺季，价格的波动受季节性变化影响亦较大，金属铜同样也不例外。一般来说，上半年为金属铜的旺季，下半年金属铜的消费逐渐转为淡季。笔者对1995年以来20年沪铜价格季度变化统计发现，四季度沪铜下跌的概率为55%，为一年中下跌概率最大的一个季度。从基本面来看，四季度处于金属铜消费淡季，国内的资金面一般也较为紧张，这是沪铜季节性弱势的主要原因。
2006年以来，沪铜在四季度下跌的概率上升至67%。最近三年当中四季度铜价均为下跌走势，平均跌幅约为7%。如果我们按照7%的平均跌幅计算，沪铜有望回落至35000元/吨附近。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”