国泰君安期货：受高库存拖累，上海螺纹钢期价将下挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月23日的《期货日报》：
近期螺纹1601主力合约一度跌破1,800整数关口，创下历史新低水平。目前螺纹期货主力合约价格较华东上海地区同交割品牌三级螺纹主流市价（按磅计）贴水128元/吨。从技术面来看，近期螺纹整体呈现出震荡下行走势，重心不断下移，持续受到多条均线压制。从基本面来看，旺季需求不旺，钢厂减产有限，造成现货价格不断下移。
中钢协数据显示，9月中旬会员钢铁企业粗钢日均产量为168.52万吨。截至10月16日，全国高炉开工率为80.11%，较上周回落1.24个百分点。钢厂减产范围仍在扩大，但进程缓慢，力度有限。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”