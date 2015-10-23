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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 09:14 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月23日

路透香港10月23日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                                                 
 美股道琼工业指数周四收高320.55,或1.87%,报17489.16点.因包括麦当劳在内的多家公司公布的业                                          
 绩强于预期，缓解了投资者对企业获利前景的担忧。                                                                             
                                                                                                                                 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                            
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                               
 -------------------------------------------------------------------------------------                                           
 中海油                       117.220    1.64      22353             9.085       2.19                                            
 中国铝业                       8.730    3.93      25021             2.706       0.61                                            
 中国移动                      60.790   -0.39     238853            94.225       1.59                                            
 中国人寿                      19.590    3.43     374603            30.365       1.55                                            
 中石油                        81.860    2.03      39136             6.344       2.00                                            
 中石化                        73.720    1.71      33653             5.713       1.84                                            
 汇丰控股            <HSBC.K   39.270    0.87    1968070            60.869       0.28                                            
 中电信                        53.570    3.22      18591             4.152       1.76                                            
 中国联通                      12.960   -1.52     363202            10.044       0.84                                            
 兖州煤业                       5.200    3.59      16533             4.030       1.00                                            
 华能国际                      49.770    2.41      12228             9.643       0.55                                            
 南方航空                      41.970   12.37      51361             6.505      -3.34                                            
 东方航空                      31.990    9.29      17035             4.958      -1.62                                            
 中芯国际                       4.760    0.42       4275             0.738      -0.30

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