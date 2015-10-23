《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月23日

路透香港10月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周四收高320.55,或1.87%,报17489.16点.因包括麦当劳在内的多家公司公布的业 绩强于预期，缓解了投资者对企业获利前景的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.220 1.64 22353 9.085 2.19 中国铝业 8.730 3.93 25021 2.706 0.61 中国移动 60.790 -0.39 238853 94.225 1.59 中国人寿 19.590 3.43 374603 30.365 1.55 中石油 81.860 2.03 39136 6.344 2.00 中石化 73.720 1.71 33653 5.713 1.84 汇丰控股 <HSBC.K 39.270 0.87 1968070 60.869 0.28 中电信 53.570 3.22 18591 4.152 1.76 中国联通 12.960 -1.52 363202 10.044 0.84 兖州煤业 5.200 3.59 16533 4.030 1.00 华能国际 49.770 2.41 12228 9.643 0.55 南方航空 41.970 12.37 51361 6.505 -3.34 东方航空 31.990 9.29 17035 4.958 -1.62 中芯国际 4.760 0.42 4275 0.738 -0.30