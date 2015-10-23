长江期货：供应过剩格局下空方主力占优，沪铝弱势难改

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月23日的《期货日报》：
9月下旬以来，国内外铝价开启连跌模式，近9个交易日跌幅近千点。“一向温顺”的铝价如此不堪，喜了多少空头，又令多少铝厂难眠。国内经济确实不乐观，但压垮铝价更多的力量缘于消费增速放缓背景下无节制的供应增长。
跟踪前二十名主力持仓发现，市场并不缺乏抄底铝价的资金流入，但在空头主力的围剿中节节败退。前二十名主力净空持仓为40000余手，空方力量显着占优。铝价要有像样的反弹，除非空头主力主动获利离场，密切跟踪主力仓位变动有益于捕捉风向。
综合来看，不管是产出、库存、现货销售还是期货主力持仓，铝市均呈现弱势格局。要想打破这样的格局，需要铝厂进行实质性的减产，从根源上打破供应过剩的格局。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”