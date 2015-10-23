宝城期货：需求依然不足，沪胶料破位下行

以下内容节选自10月23日的《期货日报》：

国庆长假以来，在美联储升息预期延后以及国内推出信贷资产抵押再贷款等利多因素提振下，沪胶主力1601合约一度企稳走强，期价最高逼近12,000元/吨一线。然而，在偏弱的经济数据和低迷的需求指标相继公布之后，做空动能再度发酵，胶价持续回落，下探至近两个月低点，11,000元/吨一线关口岌岌可危。在弱需因素制约下，未来胶价或破位下行。

四季度国内经济依然面临需求不足的困扰，而重卡作为天胶消费的晴雨表将难有改善可能，这使得弱需“病症”将延续至年底，从而形成长期负面效应。此外，供应端去产能节奏缓慢，供过于求的局面未见逆转。未来胶价低迷态势仍将延续，主力1601合约不排除再次破位下探的可能。(完)

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