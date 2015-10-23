宝城期货：需求依然不足，沪胶料破位下行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月23日的《期货日报》：
国庆长假以来，在美联储升息预期延后以及国内推出信贷资产抵押再贷款等利多因素提振下，沪胶主力1601合约一度企稳走强，期价最高逼近12,000元/吨一线。然而，在偏弱的经济数据和低迷的需求指标相继公布之后，做空动能再度发酵，胶价持续回落，下探至近两个月低点，11,000元/吨一线关口岌岌可危。在弱需因素制约下，未来胶价或破位下行。
四季度国内经济依然面临需求不足的困扰，而重卡作为天胶消费的晴雨表将难有改善可能，这使得弱需“病症”将延续至年底，从而形成长期负面效应。此外，供应端去产能节奏缓慢，供过于求的局面未见逆转。未来胶价低迷态势仍将延续，主力1601合约不排除再次破位下探的可能。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”