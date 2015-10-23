全球金融：中国建设银行将加入LBMA金价定价机制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* ICE称建行将从10月30日开始参与定价机制
* 中国建行是第二家参与LBMA金价定价的中资银行
路透伦敦10月22日 - 伦敦金银市场协会(LBMA)黄金定价活动的主管方--洲际交易所 周四发布声明称，中国建设银行 将参与每日两次的确定黄金基准价的电子竞价活动。
中国建设银行周三证实，通过收购英国金属贸易公司Metdist Trading Limited的多数股权，该行将成为第二家进入伦敦金属交易所(LME)圈内交易的中资公司。
黄金竞价时间为每日伦敦时间的1030和1500。通过竞价可确定LBMA金价。该价格是全球生产商、贸易商以及使用方订立合同、开展交易的基准。
ICE称，中国建设银行将自10月30日始参加LBMA黄金定价。
据芝加哥商业交易所集团(CME Group)上周证实，中国建设银行还参与LBMA白银定价的竞价活动，该竞价活动由CME和汤森路透共同主持。
中国建设银行是参加黄金定价的第二家中资银行，中国银行则于6月获得这一资格，其他具有该资格的银行包括汇丰、法国兴业银行和瑞银等10家。
ICE Benchmark Administration去年被任命为新的LBMA金价的管理方。LBMA金价在3月20日取代了有着近百年历史的伦敦金定盘价。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”