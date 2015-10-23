徽商期货：郑糖多头发力还需时日，因进口增加和消费淡季双重压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月23日的《期货日报》：
国庆假期过后，国际糖市持续走牛，尽管上涨走势趋缓，但依然“牛气十足”；而国内糖市则相对“冷静”了许多，价格一直下行，可以看成是大级别行情中的振荡行情。国内外糖市走势再次出现背离。2015/2016榨季为国内食糖产量减产第二年，是传统意义上的利好“兑现”时期，但减产不等于供给不足，多头发力尚需时日。
2014/2015榨季食糖结转库存93万吨，比上一榨季调减接近100万吨。但9月食糖进口量预期在60万吨以上，整个2014/2015榨季累计食糖进口量约475万吨，如果算上2013/2014榨季结转库存，有专家估计整个市场在2015/2016榨季食糖供应量为1720万吨。而相关部门预计国内食糖消费量在1540万吨，因而国内当前并不缺糖。同时，国庆假期过后处于传统消费淡季，短期没有重大节日，同时天气转凉也减少含糖饮料消费，食糖消费减少。在进口增加和消费淡季双重压力下，当前郑糖市场仍处于振荡行情。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”