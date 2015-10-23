《全球重要经济事件一览表》--10月23日-10月30日

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10月23日(五)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)就税收管理发表演说(0715)。

柏林--乌克兰总理Arseniy Yatsenyuk及财长Natalie Jaresko访问德国，参加促进两国经济联系的会议。

10月25日(日)

阿布扎比--2015全球议程峰会(Summit on the Global Agenda 2015)(至10月27日)。

10月26日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在比利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话(1045)。

10月27日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至10月28日)。

墨西哥城--欧洲央行执委科尔参加Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)的活动(2200)。

加拿大哈利法克斯--加拿大央行副总裁连恩将发表演说(1520)。

10月28日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)。

伦敦--前美联储主席贝南克在英国伦敦政经学院就其新书发表演说(1830)。

里加--欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)在拉脱维亚银行经济会议上参加小组讨论，主题为“高额公共债务对货币政策构成的挑战”。

塔林--爱沙尼亚央行公布金融稳定报告(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0830)，并将公布货币政策报告。

柏林--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和单一处理委员会主席Elke Koenig发表讲话。

10月29日(四)

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的活动上致开幕词(1310)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这是英巴经济和金融对话的一部分。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说(1400)。

10月30日(五)

华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加布鲁金斯学会主办活动上的讨论会，题为“当经济(终于)良好时的利率水准及重要性为何”(1400)

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表有关联储结构的演说(1525)

东京--日本央行宣布利率决议(0200)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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